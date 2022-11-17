1000 дешевых зажигалок

Режиссер: Ирина Обидова

Жанры: Драма.

Семнадцатилетний Артём — невидимка в семье и бунтарь в техникуме. У него есть лучший друг, Костя, и все провокации и выходки они совершают вместе. Когда руководство техникума составляет неофициальный список опасных подростков — «взрывников», Костя, по чистой случайности, попадает на первое место, которое делает его популярным среди других студентов. Костя упивается интересом к себе — и предает друга, убедив одногруппников, что он, Костя, главный и единственный вдохновитель всех их выходок. Тогда Артём решает доказать, кто здесь на самом деле «взрывник номер один». Но на его пути неожиданно появляется девушка, Кира, которая способна повлиять на его опасный замысел.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Лиза Цыганова

В ролях: Павел Чернышёв, Никита Плахотнюк, Елизавета Кононова, Никита Еленев, Софья Аржаных, Иван Капорин, Борис Заруцкий, Анна Бреннер-Вартаньян, Алёна Кучкова, Мария Лаврова

Музыка: Константин Познеков