Любителей кино ждут 20 сентября в 18.30 в областной детско-юношеской библиотеке. Вход в библиотеку слева, в отделе «Библиодвиж». На лекции могут прийти те, кто интересуется съёмочным процессом. Образование не имеет значения.



20 сентября лекцию проведёт преподаватель Санкт Петербургского института кино и телевидения Сергей Варцан. Тема «Звукорежиссура в кино».



Организатор киношколы – АНО «Продюсерский центр «Северный Характер» совместно с Санкт-Петербургским государственным институтом кино и телевидения.



Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, Правительства Мурманской области, Министерства культуры Мурманской области, Центра развития кинопроизводства Мурманской области «Нордфильм» и Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени Махаевой.