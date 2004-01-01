Звуки моря

Вячеслав Юрьевич Забелин (ВИК) родился в Монголии в 1953 году. Яркий представитель питерского андеграунда 1970-х годов. Учился в Ленинградском училище им. В. А. Серова (1971—1974). Работал реставратором в музее Петергофа, оформителем, художником-бутафором в ленинградских театрах: Александринском и театре кукол Деммени.

Вик имеет собственную стилистику и философию в различных пластах изобразительного искусства. Характерный прием мастера – гармоничное слияние современных течений, способность совмещать исконно русские традиции с западными приемами. Каждая картина словно диалог со зрителем-интеллектуалом, которого волнуют высокие чувства, ощущение себя в пространстве и глубокие переживания. Вик обращается к повседневным сюжетам, стремясь выйти за пределы сиюминутности обывателя и задаться вопросами бытия.