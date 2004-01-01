Звучи, саамская речь!

Выставка посвящена 90-летию со дня рождения Александры Андреевны Антоновой и Дню саамского слова

Александра Андреевна - советская и российская саамская писательница, поэт, переводчица, исследователь саамского языка и фольклора, собирательница сказок, легенд и мифов своего народа. Александра Антонова является автором саамского алфавита для кильдинского саамского языка, саамского букваря. Совместно с Георгием Кертом она создала словарь саамского языка. Александра Андреевна переводила на саамский язык поэзию Сергея Есенина, повести Астрид Линдгрен, была инициатором возрождения саамских игр, лауреатом премии Gollegiella, духовным лидером саамского народа.

На выставке представлены книги, статьи, звукозаписи на русском и саамском языках.