Звезды Полярной свет

Федосеева Ольга Викторовна (1956 г.р.) – библиотекарь, поэт.

Окончила Ленинградский государственный институт культуры им. Н. К. Крупской (1982).

Работала в Централизованной библиотечной системе города Мурманска, в библиотеке посёлка Пирамида на острове Шпицберген. Более 20 лет была сотрудником Мурманской областной научной библиотеки.

Награждена Почётной грамотой Министра культуры Российской Федерации за большой вклад в развитие культуры, имеет Почётный знак «Отличник качества» Совета организаторов программы «100 лучших товаров России».

Автор сборников стихов для детей «Разноцветный день», «Мурлынья» (1998), «Наш дом родной» (1999), «Зимние кружева» (2008), Звезды Полярной след (2019) и Сирены снов (2021).

Выставка будет работать с 07.06 по 06.07.2023 г.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22





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