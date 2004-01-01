Зримый Петербург

В экспозиции представлены более тридцати работ, слепых и слабовидящих художников Санкт-Петербурга, которые используя различные техники в своих работах представили виды Санкт-Петербурга. Людям с ограничениями зрения будет предложено знакомство с рельефной тактильной картой центральной части Санкт-Петербурга, с обозначенными на ней 15 упрощенными моделями архитектурных памятников города. Работа с картой поможет незрячим понять структуру города, определить главные дорожные и водные артерии, определить место нахождения главных экскурсионных объектов.

Выставка включает в себя большое количество адаптированных материалов: тактильные книги по музеям, рельефно-графические пособия по истории города и 3D-модели архитектурных памятников Санкт-Петербурга. Трёхмерная модель дает возможность незрячим понять объем и форму здания в целом, тактильные книги расскажут о некоторых музеям, а рельефная графика поможет рассмотреть конкретные детали памятников, и даже совершить самостоятельную прогулку по Невскому проспекту.