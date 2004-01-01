Семен Аронович был собственным фотокорреспондентом ИТАР-ТАСС по Баренцеву региону. Он является автором 14 фотоальбомов, в том числе «Хибины» (1975), «Минералы Кольского полуострова», «Мурман Советский» (1980), «Мурманск» (1986), «Кольское Заполярье» (1994) «Кольский полуостров» (2001), «Объектив истории» (2012). Работы фотохудожника можно увидеть в российской прессе, в книгах, буклетах, на открытках и в календарях.

С персональными выставками Майстерман побывал во многих городах нашей страны, а также в Австрии, Великобритании, Германии, США, Японии, скандинавских странах. Семен Аронович - лауреат премии Союза журналистов и Гильдии профессиональных фотографов «Золотой глаз России» за освещение операции по подъёму атомной подводной лодки «Курск». В 2002 году был награжден Орденом Почёта.

Где бы ни путешествовал фотомастер – родной Российский Север всегда оставался главной темой его творчества.

На выставке «Золотой глаз России» можно ознакомиться с работами фотохудожника, представленными в альбомах «Мурманск», «Хибины», «Кольское Заполярье», «Минералы Кольского полуострова», «Петрозаводск», «Кижи», а также в наборах открыток «Мурманск», «Кандалакша», «Мончегорск». Фотоснимки Майстермана размещены в туристических картах и маршрутах: «По Кольскому полуострову», «По Хибинам», «По Лапландии». В фотоальбоме С. А. Майстермана «Кольское Заполярье» представлены красочные фотоснимки Кольского полуострова и Арктики – люди, их будни и праздники, природа.

В последнем авторском издании «Объектив истории» переплетаются судьба фотожурналиста и история нашей страны. В книге можно найти редкие фотографии лидеров России и зарубежных стран, представителей королевских династий. Деловые контакты и личные дружеские связи дали автору возможность запечатлеть для истории знаменитых артистов и литераторов, ученых и художников, спортсменов и политиков, летчиков и моряков, простых тружеников севера. Особые разделы книги посвящены Арктике, походам атомных ледоколов на Северный полюс, морякам Северного флота, истории крупнейших предприятий Карелии и Мурманской области.