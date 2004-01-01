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Золотая нить

Выставка кружева, орнаментального вязания, вышивки, макраме, золотного шитья

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События: Выставки.

На выставке будут представлены изумительной красоты работы мастеров Мурманска и Мурманской области. Покажем и расскажем, как изготавливаются вручную шедевры из ниток и пряжи, сколько времени уходит на создание красоты умелыми руками мастериц.

На экскурсии вы узнаете о творчестве клубных объединений как Мурманска, так и области, полюбуетесь работами мастеров, выполненными в разных техниках.

Дом ремесел
c 3 июня по 21 августа

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