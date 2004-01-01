Золотая нить

На выставке будут представлены изумительной красоты работы мастеров Мурманска и Мурманской области. Покажем и расскажем, как изготавливаются вручную шедевры из ниток и пряжи, сколько времени уходит на создание красоты умелыми руками мастериц.

На экскурсии вы узнаете о творчестве клубных объединений как Мурманска, так и области, полюбуетесь работами мастеров, выполненными в разных техниках.