Гродненский областной театр кукол

Автор: Борис Шергин

Режиссер-постановщик:Заслуженный деятель искусств РБ Олег Жюгжда

Художник-постановщик: Лариса Микина-Прободяк

«И поначалу все было добрым порядком! Вместях по рыболовным становищам болтаются, где кака питва идет, тут уж они первым бесом: царь за рюмку, мужик за стакан...» «Золочёные лбы» – это северная скоморошина о простом мужичонке Капитоне, о соседе его царе, царевой жене Аграфене и прочих. Вас ждёт ироничный и смекалистый герой, забавная житейская история и невероятный северный колорит...

Гродненский областной театр кукол был создан в 1980 году. В настоящее время театр насчитывает в своем репертуаре более 30-ти спектаклей, в которых широко используется весь арсенал выразительных средств современного театра кукол: различные системы кукол, маски, подвижные детали костюмов и декораций, работа актеров в драматическом плане. Прекрасный актерский ансамбль, изысканная и изящная сценография, современная концептуальная режиссура делают Гродненский областной театр кукол одним из интереснейших театров Беларуси и близлежащего европейского региона.

В спектакле заняты: Людмила Павловская, Алексей Кирмуть

Продолжительность: 50 минут