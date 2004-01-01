Проект представит произведения, которые можно найти в Книжной лавке Мурманской областной научной библиотеки. Это издания наших земляков, вышедшие на территории Мурманской области.

Пилотный выпуск проекта расскажет о великолепном издании, которое заслуживает читательского внимания как по содержанию, так и по оформлению. Это настоящая энциклопедия истории колоколов и колокольного исполнительского искусства. Интересные факты, редкие фотографии, прекрасный язык рассказчика – все это соединилось в одной книге.



Второй выпуск проекта «Знай наших» посвящен любопытному изданию. Кто из известных российских архитекторов и скульпторов оставил свой след в Мурманске? Есть ли у монументальных мурманских зданий знаменитые дома-близнецы в других городах? Какой вклад внес Мурманск в мировую урбанистику? Мы расскажем о книге, в которой читатель найдет ответы не только на эти вопросы.

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