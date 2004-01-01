Наверняка многие не раз задавали себе вопрос: как именно начать изучение истории мирового искусства? С каких «отправных точек» это делать?

Отдел Мурманского областного художественного музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» (ул. Софьи Перовской, дом 3, II этаж) приглашает посетить цикл лекций «Знакомьтесь: художник!», посвященный юбилейным датам художников, архитекторов, и других мастеров изобразительного искусства разных стран и исторических эпох.

Прикоснуться к прекрасному и таинственному миру искусства мы предлагаем с рассказа о жизни художников, их биографии и судьбе. Мы говорим о времени и философии их творчества. В каких жанрах они работали, в чем особенности неповторимого и индивидуального стиля.

Все художники отличаются особым взглядом на окружающую действительность, нашедшую отражение в их удивительных полотнах. На лекциях вы узнаете истории и интересные факты создания известных произведений.

Лекции этого цикла не связаны между собой тематически, и предлагаются не в хронологическом порядке, а по датам рождения художников. Лекции можно посещать по отдельности, так как каждая из них представляет собой законченный увлекательный рассказ о том, что хотели сказать миру творцы своими произведениями.

Лекторий «Знакомьтесь: художник!» запустился в марте 2021 года. В дополнение к лекционной части, гости музея могут познакомиться с виртуальными выставками, произведениями на платформе дополненной реальности «Artefact», рассмотреть шедевры в наилучшем имеющемся качестве в виртуальном пространстве, а также увидеть видеофрагменты по теме.

Молодые люди в возрасте от 14 до 22 могут оплатить лекцию "Пушкинской картой"

Если вы планируете посетить лекцию группой людей, просьба оповестить заранее об этом нас по тел.: 99-43-57, 99-43-58

«Тинторетто» — 23 сентября;

«Семирадский Генрих Ипполитович» — 14 октября;

«Козловский Михаил Иванович» — 28 октября;

«Антокольский Марк Матвеевич» — 11 ноября;

«Петров-Водкин Кузьма Сергеевич» — 25 ноября;

«Эдвард Мунк» — 9 декабря;

«Исаак Израилевич Бродский» — 23 декабря.