Журналу «Вокруг света» – 160 лет

«Вокруг света» - одно из старейших научно-популярных изданий, источник увлекательного чтения для самой широкой аудитории. В этом году ему исполняется 160 лет. Журнал был основан в 1861 году Маврикием Осиповичем Вольфом - знаменитым издателем и удачливым книготорговцем. Главным редактором стал Павел Матвеевич Ольхин, который и сформировал основной принцип нового журнала - показывать жизнь на планете глазами очевидца.

В разное время для журнала писали многие известные литераторы, путешественники, натуралисты: Кир Булычев, Александр Беляев, Людмила Петрушевская, Николай Пржевальский. В нем печатались рассказы и очерки Рэя Бредбери, Джанни Родари, Жюля Верна, Бернарда Шоу, Стивена Кинга и многих других знаменитых авторов.

Жизнь этого издания не была безоблачной: перерывы и потрясения на долгом пути журнала случались не раз, однако он всегда возрождался и приобретал новых читателей.

Сегодня главным редактором журнала является Алексей Юрьевич Алексенко – кандидат биологических наук, генетик. Журнал «Вокруг Света» стал медиа-партнером Русского географического общества. Он предоставляет своей аудитории информацию о самых интересных уголках нашей планеты. Также на страницах журнала публикуются статьи, посвященные известным историческим событиям; рассказы о знаменитых людях и их судьбах; информация о научных и географических открытиях, технических достижениях.

Мурманская областная научная библиотека получает «Вокруг света» шестьдесят лет. На выставке читатель сможет проследить его историю, познакомиться с наиболее интересными публикациями.