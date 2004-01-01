Жорж Руо (27.05.1871-13.02.1958) был выдающимся французским творцом XIX-XX веков, живописцем и графиком, литератором, создателем витражей и гобеленов, работ из керамики и эмали, иллюстратором и оформителем театральных спектаклей. Жорж Руо был чрезвычайно одарен во многих сферах искусства.

Его картины принято причислять к стилю фовизм, но многогранное, разнообразное творчество художника с трудом умещается в рамках одного направления.