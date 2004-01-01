Жоховы. Отец и дочь

Ольга Владимировна Жохова, дочь Владимира Платоновича Жохова (1917-1988) – православного священнослужителя, первого настоятеля Свято-Никольского прихода в послевоенном Мурманске. Владимир Жохов – митрофорный протоиерей, ветеран Великой Отечественной Войны 1941-1945.

Ольга Жохова работает в масляной, темперной, пастельной техниках, но наибольшее впечатление на зрителя производят ее росписи по ткани. Работы художника, выполненные в технике холодного батика, поражают своей монументальностью и одновременно изяществом. Основные сюжеты – это образы русского фольклора, православных святых, древнерусской истории.

На выставке будут представлены работы, выполненные в техниках живописи и росписи по ткани.