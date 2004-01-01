Жизнь в ресурсе
Мурманский минифестиваль психологических и деловых игр
Мурманский минифестиваль психологических и деловых игр
На фестивале будут представлены 6 игр, которые проведут замечательные ведущие, игропрактики - специалисты нашего северного региона.
Участники смогут поиграть в очень разные игры, от психологических до бизнес-игр: «Территория денег», «Денежный поток», «Нет слов», «РодоСвет», «STOP!Стресс», «Арома-Фактор».
На минифестивале каждый сможет познакомиться и приобщиться к потрясающему миру настольных психологических и деловых игр, познакомиться с новыми людьми, принять участие в игре на выбор, получить свои ответы и инсайты, стать победителем розыгрыша подарков от организаторов минифестиваля и ведущих игр.
Подробную информацию можно узнать в группе ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ или у организаторов минифестиваля по телефону: 89113039543.
Стоимость участия для подписчиков группы: