Жизнь в ресурсе

На фестивале будут представлены 6 игр, которые проведут замечательные ведущие, игропрактики - специалисты нашего северного региона.

Участники смогут поиграть в очень разные игры, от психологических до бизнес-игр: «Территория денег», «Денежный поток», «Нет слов», «РодоСвет», «STOP!Стресс», «Арома-Фактор».

На минифестивале каждый сможет познакомиться и приобщиться к потрясающему миру настольных психологических и деловых игр, познакомиться с новыми людьми, принять участие в игре на выбор, получить свои ответы и инсайты, стать победителем розыгрыша подарков от организаторов минифестиваля и ведущих игр.