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Жизнь в ресурсе

Мурманский минифестиваль психологических и деловых игр

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События: Игра.

На фестивале будут представлены 6 игр, которые проведут замечательные ведущие, игропрактики - специалисты нашего северного региона.

Участники смогут поиграть в очень разные игры, от психологических до бизнес-игр: «Территория денег», «Денежный поток», «Нет слов», «РодоСвет», «STOP!Стресс», «Арома-Фактор».

На минифестивале каждый сможет познакомиться и приобщиться к потрясающему миру настольных психологических и деловых игр, познакомиться с новыми людьми, принять участие в игре на выбор, получить свои ответы и инсайты, стать победителем розыгрыша подарков от организаторов минифестиваля и ведущих игр.

Цены

Подробную информацию можно узнать в группе ЭНЕРГИЯ ЖИЗНИ или у организаторов минифестиваля по телефону: 89113039543.

Стоимость участия для подписчиков группы:

  • 500 рублей - билет,
  • 1500 рублей - VIP-билет.

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