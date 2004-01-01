Жизнь как цель искусства. Путь к абстрактному экспрессионизму

Долгополова Елена Юрьевна – художник, дизайнер, рок-музыкант.

Автор работает в различных стилях и техниках.

Абстрактный экспрессионизм стал истинным открытием для автора! Он помогает художнику объединить красоту и органичность природных форм с огромной внутренней жизнью картины, где основными приёмами воплощения является экспрессия и яркие краски, контрасты.

В экспозиции представлено около 50 живописных произведений, выполненных в разные годы. Зритель сможет познакомиться с различными творческими экспериментами художника.