Живой язык, родное слово

6 июня в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина отмечается Международный День русского языка. Пушкин поднял на недосягаемую высоту ценность простого русского слова и поэтического слога, явился основоположником современного русского литературного языка.

На выставке представлены новинки из фонда библиотеки, посвященные пушкинскому гению. Это издательская серия о жизни и творчестве А. С. Пушкина « Я люблю Пушкина». Книги основаны на документальных источниках. Одна из них - книга искусствоведа, краеведа и пушкиниста Андрея Яцевича «Пушкинский Петербург». Издание является уникальным повествованием о пушкинской поре и истории Петербурга, которые неразрывно связаны между собой. Читатель сможет познакомиться с теми местами, где жил и творил Пушкин, с его друзьями и героями его произведений.



На экспозиции также представлены издания по истории русского языка и культуре речи. В книге известного педагога Якова Турбовского «Русский язык. Между неприязнью и любовью» анализируется современное состояние русского языка. Справочник Натальи Соловьевой «Весь русский язык в таблицах. От фонетики до синтаксиса» наглядно и компактно представляет всю необходимую информацию о языке и его структурных разделах, опирающуюся на содержание школьного курса. Пособие ориентировано на молодёжную аудиторию и может быть полезно при подготовке к экзаменам.



В книге «Глазарий языка» авторы, Сергей Монахов и Дмитрий Чердаков, предлагают калейдоскоп небольших текстов, сменяющих друг друга без очевидной тематической связи. Эти тексты, однако, объединены идеей своеобразного филологического календаря, где на каждый день года приходится заметка на определенную филологическую тему. Каждый новый день - это новый текст, новый взгляд на язык, новые вопросы о нем, сатирическая зарисовка, аналитическое эссе.



Филолог-англист Мария Елифёрова в издании «#Панталоныфракжилет. Что такое языковые заимствования и как они работают» показывает, как взаимодействуют между собой языки и как складываются судьбы заимствований.

Для желающих проверить знания русского выставка предлагает тест «Проверь свои знания по русскому языку».