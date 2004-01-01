Животные Арктики и Антарктики

Анималистика как жанр искусства, в котором основой сюжета является изображение животных, традиционно считают одним из древнейших. В советском искусстве середины ХХ века эта тема получила новое развитие благодаря активному освоению территорий Арктики и Антарктики. Эти полярные области, расположенные вокруг Северного и Южного полюсов Земли, оказались полны жизни!

Животные, населяющие полярные регионы, станут главными героями новой экспозиции.

На выставке посетители смогут увидеть скульптуру малых форм из фондового собрания музея — представителей фауны Арктики и Антарктики авторства ведущих скульпторов Императорского фарфорового завода имени М. В. Ломоносова, Конаковского фаянсового завода и астраханского фарфорового производства СЦИТАЛИС.