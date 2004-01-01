Мурманский областной художественный музей представляет выставку «Живопись Свена Петровича Локко. (1924-2008). К 100-летию со дня рождения художника»



С.П. Локко – самобытный художник-любитель, писатель, публицист, краевед, занимавшийся сохранением исторического наследия Кольского края. Значительная часть произведений – это пейзажи, дышащие теплом и любовью к природе. Стилистически работы художника приближены к примитивизму, в них можно найти черты, присущие романтизму, реализму, лубочному стилю. Все картины естественные, легкие для восприятия и искренние.