Живопись петербургских художников из собрания музея

Музырина Ирина Анатольевна – живописец, родилась в 1972 г. Байрамлы Азербайджан. Председатель Санкт-Петербургского Творческого Союза Художников. Куратор многих проектов в Санкт-Петербургском отделении Союза художников.

Сергей Евгеньевич Киселев — живописец, родился в 1968 в г. Кронштадт. Член попечительского совета Благотворительного Фонда «Пропаганда и возрождение русского искусства». Член Союза художников России, член Санкт-Петербургского Творческого Союза Художников. Оригинальный живописный стиль Сергея Киселева отличается необычной фактурой произведений, колористическими поисками и оригинальными красками.

Гиндпер Евгений Анатольевич – живописец, родился в 1949 г. Учился в Ленинградском художественном училище им. Серова. Примкнул к художникам андеграунда, посетив выставку художников-авангардистов в ДК Газа в 1974 г.