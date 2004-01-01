К 90-летию со дня рождения художника. Москва.

Живопись и скульптура З. К. Церетели

Зураб Константинович Церетели – художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. Президент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации.



На выставке будут представлены живописные произведения из нескольких серий и скульптурные композиции. В экспозицию войдет 55 произведений автора.