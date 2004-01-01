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Живопись и скульптура З. К. Церетели

К 90-летию со дня рождения художника. Москва.

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События: Выставки.

Зураб Константинович Церетели – художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. Президент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации.

На выставке будут представлены живописные произведения из нескольких серий и скульптурные композиции. В экспозицию войдет 55 произведений автора.

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