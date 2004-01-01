Живопись и скульптура З. К. Церетели
К 90-летию со дня рождения художника. Москва.
К 90-летию со дня рождения художника. Москва.
Зураб Константинович Церетели – художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. Президент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации.
На выставке будут представлены живописные произведения из нескольких серий и скульптурные композиции. В экспозицию войдет 55 произведений автора.
Выставка работ ученика 6 класса Детской школы искусств имени А. С. Розанова Романа Рэиляну
Выставка авторских и коллективных работ