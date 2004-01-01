Живопись и графика Арона Зинштейна

Арон Иосифович Зинштейн — живописец, график, член Союза художников России (1988). Он является создателем особой стилистики романтического экспрессионизма. Картины мастера пропитаны интересом к жизни и искренней детской радостью, на большинстве из них изображены городские пейзажи и красоты северной природы.

Арон Зинштейн всегда оставался в стороне от всех возможных «левых» и «правых» движений в искусстве. Он не был принят ни советским официальным искусством, ни в среде художников-нонконформистов. В искусстве он ценит непосредственность и свободу. Сам художник считает себя наивным мастером, который способен изобразить практически все. Сегодня Зинштейн – признанный художник и член Академии современного искусства.

В экспозиции будут представлены более сорока работ. Выставку можно посетить до 16 апреля 2023 года.