Живопись Э. Мане

Репродукция. К 190-летию со дня рождения художника. Из собрания музея.

Эдуард Мане – французский живописец, гравёр, один из родоначальников импрессионизма. Первым начал писать жизнь своих современников, а не аллегорические, мифические и исторические сюжеты, которые принимались и продавались в то время на главной французской выставке – Салоне.

На выставке представлена работа Эдуарда Мане «В саду виллы в Бельвю» – факсимильная репродукция из коллекции «Дар Нади Леже». Оригинал работы («Сад в Бельвю». Холст, масло. 65,0х54,0) находится в частном собрании Е.Г. Бюрле в г. Цюрих, Швейцария.