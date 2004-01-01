Живопись Э. Мане
Выставка одной картины из коллекции «Дар Нади Леже»
Выставка одной картины из коллекции «Дар Нади Леже»
Репродукция. К 190-летию со дня рождения художника. Из собрания музея.
Эдуард Мане – французский живописец, гравёр, один из родоначальников импрессионизма. Первым начал писать жизнь своих современников, а не аллегорические, мифические и исторические сюжеты, которые принимались и продавались в то время на главной французской выставке – Салоне.
На выставке представлена работа Эдуарда Мане «В саду виллы в Бельвю» – факсимильная репродукция из коллекции «Дар Нади Леже». Оригинал работы («Сад в Бельвю». Холст, масло. 65,0х54,0) находится в частном собрании Е.Г. Бюрле в г. Цюрих, Швейцария.
Мультимедийная выставка
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