Живопись Е. Е. Моисеенко

Работы Моисеенко отличаются необычностью ракурсов, экспрессивностью цвета и линий. Для него свойственен отход от классической академической живописи, новаторство художественного языка. Художник был великим тружеником, выдающимся педагогом и общественным деятелем.



«Евсей Моисеенко - один из самых уникальных художников российского периода. Его произведения доказывают нам разносторонность автора. Проект, который приехал к нам из Санкт-Петербурга, уникальный, в таком виде вы его не увидите нигде» - рассказала на торжественном открытии директор музея Ольга Александровна Евтюкова.



Тимур Рустэмович Давлетшин первый заместитель министра культуры отметил, что Правительство Мурманской области уделяет большое внимание развитию культуры северян. В нашем регионе ежегодно реализуются значимые, масштабные проекты. И выставка Евсея Моисеенко - один из них.



В своём видеообращении директор Государственного Русского Музея Алла Юрьевна Манилова рассказала на сколько уникальным был художник. Евсей Евсеевич около 30 лет возглавлял персональную кафедру в институте имени Репина. Работал в разных жанрах, но главной темой для него была наша история, преодоление, связь времён.



«В прошлом году мы привозили в Мурманск полотна Самохвалова, сейчас - Моисеенко. – поделился на открытии Климов Павел Юрьевич, кандидат искусствоведения, заведующий отделом живописи II половины XIX – начала XXI веков Русского музея, - коллекция его работ, которой владеет наш музей, самая крупная и ценная в стране. В фондах находится чуть более ста работ, и 51 из них мы привезли вам».



Посетители торжественного открытия увидели первыми картины, освещающие жанровое многообразие творчества Моисеенко. В экспозиции представлены известные картины «Победа», «Память» и «Тишина», полотна на библейскую тему, а также портреты современников, литературные персонажи, натюрморт и пейзаж.