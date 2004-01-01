Живопись Александра Тарасова

Самодеятельный художник-фронтовик Александр Тарасов в составе 12-й Краснознаменной бригады морской пехоты Северного флота участвовал в операциях по взятию порта Лиинахамари и города Киркенеса, на защите полуострова Рыбачий. Пройдя тяжелые дороги войны, Александр Павлович оставил для живописи лишь самые чистые и светлые темы: дом, семью, цветущие луга и тихую сельскую жизнь. Искренность интонации, поэтическая цельность в изображении действительности создали в его полотнах гармоничный, спокойный и солнечный мир.



Александру Павловичу не удалось в свое время получить художественное образование, но желание учиться не покидало художника никогда. Многие годы Александр Тарасов был членом народной флотской изостудии в Североморске, руководителем которой являлся заслуженный художник РФ Анатолий Сергиенко. Освоив художественную грамоту, Александр Тарасов не изменил себе. Его понимание мира осталось самобытным, а художественный почерк – индивидуальным. Глубокое сердечное чувство любви к родине, и особая искренность живописного повествования выделяют работы мастера в ряду самодеятельных художников Мурманской области.