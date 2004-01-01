Жихарка — русская народная сказка, на которой выросло не одно поколение. Это история про маленькую добрую и веселую девочку – Жихарку, которая отправилась в путь в поисках своего дома, да и заблудилась… Но повстречала она на своем пути Кота и Воробья – так они и подружились. Кот с Воробьем уехали на ярмарку, а Жихарка осталась по дому хозяйничать, да обед готовить. Узнала об этом коварная Лиса и стала мечтать о том, чтобы заполучить Жихарку себе.

Удастся ли рыжей плутовке воплотить свой коварный план? Лиса пыталась украсть маленькую девочку, чтобы съесть ее. Девочку-то она украла, а вот съесть ее не получилось… Сказка учит не завидовать чужому счастью. Она напоминает об осторожности и о том, что смекалка и умение не унывать даже в самой сложной ситуации всегда поможет найти выход из нее.

В спектакле заняты: Евгения Пухова.

Рекомендованный возраст от 3-х лет и старше.

Продолжительность: 35 минут.