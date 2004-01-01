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Жениться интересно только по любви

Спектакль Драматического театра «Комедиограф» 

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События: Спектакли.

Артисты Драматического театра «Комедиограф» Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова покажут мурманчанам и гостям города театральные картинки на тему любви и брака по пьесам А. Н. Островского.
Не секрет, что каждый человек мечтает встретить свою половинку, создать семью и, чтобы непременно было, как в сказке: «И жили они долго и счастливо». Герои спектакля не исключение. А получится ли у них достичь желаемого? И если нет, то почему? Артисты театра «Комедиограф» предлагают зрителям вместе задуматься над темой создания семьи. Что должно быть в её основе?

ДК им. С.М. Кирова
24 февраля
19:00
Цены

Билеты можно приобрести на сайте и в кассе Дворца культуры ежедневно с 12.00 до 19.00 (выходные с 12.00 до 18.00), 45-43-23.

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