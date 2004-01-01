Женитьба Бальзаминова

Спектакль поставлен по драматургической трилогии о мечтательном и бедном чиновнике Мише Бальзаминове А.Н. Островского («Праздничный сон - до обеда», «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» и «За чем пойдешь, то и найдешь»). Мотив счастливого случая пронизывает всю трилогию.

Бальзаминов, как большой ребенок, от жизни ждет только праздников, лакомств и сюрпризов. Он хочет счастья, и это счастье он видит в женитьбе. Жениховство, поиски богатой невесты становятся для Миши своего рода профессией. А здесь важен случай, счастливое стечение обстоятельств: «Что служить-то! Много ли я выслужу? А тут вдруг зацепишь мильон».

Миша Бальзаминов живет в ожидании чуда и, как сказочный Иванушка-дурачок, постоянно ходит «за счастьем», прохаживаясь под окнами очередной богатой невесты в надежде на «чудо». В духе народной сказочной традиции герой проходит испытания, и после очередного конфуза Бальзаминов (опять же случайно) попадает прямо в объятья купеческой вдовы Белотеловой, где его ожидает грядущая счастливая развязка - женитьба на богатой невесте.

В спектакле использованы разные системы кукол. Постановочными и художественными средствами отражен перевернутый и дурашливый мир Бальзаминова. Некоторые персонажи здесь представлены в виде кукол-тантамаресок, у которых голова человека и кукольное тело, а купчиха Домна Белотелова напоминает огромный абажур. Зрителей ждет погружение в мир народной культуры и фольклора.

Режиссер-постановщик - Олег Жюгжда.

Художник-постановщик - Лариса Микина-Прободяк.

Композитор - Петр Макаров.

Хореограф - Ирина Ткаченко.

Художник по свету - Семен Давыденко.