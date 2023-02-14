Родители Кати (Народные артисты - Александр Панкратов-Черный и Татьяна Кравченко) случайно узнают, что их любимая единственная дочь на шестом месяце... Как же так: дочь беременна, а мужа-то нет! И даже жениха не предвидится!!! В тайне от нее озадаченные родители начинают поиск достойной кандидатуры.

Но они даже не подозревают насколько непросто в наше время найти не то что ДОСТОЙНОГО, А ХОТЬ КАКОГО-ТО ЖЕНИХА…

Яркий дуэт Александр Панкратов-Черный и Татьяна Кравченко подарят вам незабываемый, теплый и веселый вечер. Спектакль будет интересен как женщинам, так и мужчинам.

В спектакле заняты:

Александр Панкратов-Черный, Татьяна Кравченко, Геннадий Масленников, Дмитрий Воронин, Борис Комаров, Максим Лебедев, Сергей Горбунов

Режиссер - Михаил Елисеев.

Продюсер - Анастасия Голованова.

По пьесе Сергея Белова.

Продолжительность два часа с одним антрактом.