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Желтотравье

Интерактивная выставка, посвященная поэтическому сборнику Ильи Виноградова

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События: Выставки, Презентации.

Новый поэтический сборник известного мурманского поэта, прозаика, журналиста, председателя Мурманского отделения Союза писателей России Ильи Виноградова включает лучшие стихотворения, написанные за последние годы.

Их отличает самобытный, зрелый поэтический язык, оригинальная образность, глубокие темы и неизменное внимание к внутреннему миру человека.

Книгу представит автор в рамках конференции XX «Масловские чтения».

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