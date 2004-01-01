156392

Желтая

Выставка из цикла «Название не помню, но обложка…»

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Как часто библиотекари cлышат от читателей: «Я не помню названия книги, но обложка у нее… такого-то цвета»! Этот читательский запрос стал идеей для цикла выставок «Названия не помню, но обложка…». Здесь собраны издания разного содержания, объединяет их только цвет.

В сентябре выставка представляет издания с переплетом желтого цвета. Это романы классиков отечественной и зарубежной литературы, фантастика, любовные истории, детективы.

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?