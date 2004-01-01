Выставка из цикла «Название не помню, но обложка…»

Как часто библиотекари cлышат от читателей: «Я не помню названия книги, но обложка у нее… такого-то цвета»! Этот читательский запрос стал идеей для цикла выставок «Названия не помню, но обложка…». Здесь собраны издания разного содержания, объединяет их только цвет.

В сентябре выставка представляет издания с переплетом желтого цвета. Это романы классиков отечественной и зарубежной литературы, фантастика, любовные истории, детективы.