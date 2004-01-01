Желтая
Выставка из цикла «Название не помню, но обложка…»
Выставка из цикла «Название не помню, но обложка…»
Как часто библиотекари cлышат от читателей: «Я не помню названия книги, но обложка у нее… такого-то цвета»! Этот читательский запрос стал идеей для цикла выставок «Названия не помню, но обложка…». Здесь собраны издания разного содержания, объединяет их только цвет.
В сентябре выставка представляет издания с переплетом желтого цвета. Это романы классиков отечественной и зарубежной литературы, фантастика, любовные истории, детективы.
Выставка произведений графики к 105-летию со дня рождения мастера
Выставка знакомит посетителей музея с произведениями знаменитых старейших художественных промыслов России.