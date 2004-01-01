Вадим Лихачев – сотрудник музея-заповедника «Петроглифы Канозера». Он автор исследования «Рисунки Канозера. Открытие, изучение, сохранение», один из авторов книги «Природа и природные ресурсы Мурманской области». Главный редактор историко-краеведческого альманаха «Земля TRE», который издается с 2013 года.

Первый выпуск альманаха стал историческим путеводителем по Хибинским и Ловозерским тундрам. Собранные в нем материалы посвящены изучению этих географических объектов, рассказывают о посещениях Ловозерских тундр исследователями и писателями в конце XIX – начале XX веков.

Пятый выпуск альманаха посвящен более чем двадцатилетним итогам исследования петроглифов Канозера и их анализу в контексте исследований других скоплений петроглифов Фенноскандии.

На встрече Вадим Лихачев расскажет о работе по подготовке и выпуску альманаха, принципах отбора материалов для публикации в нем, ответит на вопросы любителей истории и археологии Кольского Севера.