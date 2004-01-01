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Земля TRE

Встреча с главным редактором историко-краеведческого альманаха Вадимом Лихачевым 

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События: Встреча.

Вадим Лихачев – сотрудник  музея-заповедника «Петроглифы Канозера». Он автор исследования «Рисунки Канозера. Открытие, изучение, сохранение», один из авторов книги «Природа и природные ресурсы Мурманской области». Главный редактор  историко-краеведческого альманаха «Земля TRE», который издается с 2013 года.

Первый выпуск альманаха стал историческим путеводителем по Хибинским и Ловозерским тундрам. Собранные в нем материалы посвящены  изучению этих географических объектов, рассказывают о посещениях Ловозерских тундр исследователями и писателями в конце XIX – начале XX веков.

Пятый выпуск альманаха  посвящен более чем двадцатилетним итогам исследования петроглифов Канозера и их анализу в контексте исследований других скоплений петроглифов Фенноскандии.

На встрече  Вадим Лихачев расскажет о работе по подготовке и выпуску альманаха, принципах отбора материалов для публикации в нем, ответит на вопросы любителей истории и археологии Кольского Севера.

Цены

Количество мест ограничено. Просим соблюдать дистанцию и масочный режим. По всем вопросам обращаться в отдел организации и координации массовой работы  по тел. 45 63 05.

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