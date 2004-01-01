Зеленое ожерелье Кольского полуострова

В чем уникальность и притягательность Мурманской области? Заполярье – это суровые тундры, величественные скалы и неповторимые водопады, ледяное дыхание Арктики, соленый морской воздух и кристально чистые озера. Полярный день и захватывающее дух северное сияние – вот, чем это место привлекает и удивляет даже самого искушенного туриста.

Значительная территория нашего края покрыта мхами и лишайниками, низкорослыми соснами, карликовыми березами. Но в то же время природа Кольского полуострова богата лекарственными растениями, которые обладают удивительными целебными свойствами.

Приглашаем жителей и гостей нашего города познакомиться с книгами о природных достопримечательностях нашего края.