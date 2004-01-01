Зеленая
Выставка из цикла «Название не помню, но обложка…»
Выставка из цикла «Название не помню, но обложка…»
Этот цикл выставок полюбился читателям, потому что под обложкой одного цвета скрываются самые разные литературные жанры, и каждый может найти что-то интересное для себя. На этот раз обложка – зеленая.
Зеленый – цвет надежды, естественности и свежести. Любители зеленого цвета скромны, сдержаны, терпеливы, не склонны к бурному проявлению своих чувств.
Альбина Гумерова в книге «Дамдых» рассказывает о женщинах: о том, как они любят и ненавидят, радуются, страдают, ошибаются и не знают, что делать дальше. Но у этих героинь можно многому научиться.
В сборник одного из самых ярких и популярных поэтов восьмидесятых-девяностых годов прошлого века Геннадия Григорьева «Небо на ремонте» вошли стихотворения и поэмы, строки из которых стали настоящими хитами.
Роман Владимира Кравченко «Не поворачивай головы. Просто поверь мне» – не только изящный реверанс в сторону известного любовного романа Джона Апдайка «Давай поженимся», но и честная, искренняя история любви и утраты, история необратимой судьбы, которая у каждого человека одна, но – если любишь – делится на двоих.
На выставке читатель найдет и другие книги с зеленой обложкой.
Фотовыставка Надежды Новиковой
Фотовыставка Александра Говорова