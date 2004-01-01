Выставка из цикла «Название не помню, но обложка…»

Этот цикл выставок полюбился читателям, потому что под обложкой одного цвета скрываются самые разные литературные жанры, и каждый может найти что-то интересное для себя. На этот раз обложка – зеленая.

Зеленый – цвет надежды, естественности и свежести. Любители зеленого цвета скромны, сдержаны, терпеливы, не склонны к бурному проявлению своих чувств.

Альбина Гумерова в книге «Дамдых» рассказывает о женщинах: о том, как они любят и ненавидят, радуются, страдают, ошибаются и не знают, что делать дальше. Но у этих героинь можно многому научиться.

В сборник одного из самых ярких и популярных поэтов восьмидесятых-девяностых годов прошлого века Геннадия Григорьева «Небо на ремонте» вошли стихотворения и поэмы, строки из которых стали настоящими хитами.

Роман Владимира Кравченко «Не поворачивай головы. Просто поверь мне» – не только изящный реверанс в сторону известного любовного романа Джона Апдайка «Давай поженимся», но и честная, искренняя история любви и утраты, история необратимой судьбы, которая у каждого человека одна, но – если любишь – делится на двоих.

На выставке читатель найдет и другие книги с зеленой обложкой.