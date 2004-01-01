Завен Петросович Аршакуни
Выставка живописи
Выставка живописи
В пространстве музея будет представлено живописное произведение «Март» (2005) из собрания музея.
Завен Петросович – советский и российский живописец, график, сценограф армянского происхождения. Член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года – Ленинградской организации Союза художников РСФСР).
Творчество Завена Аршакуни представляет собой целое явление в истории современного искусства. Работы Аршакуни привлекают внимание жизнерадостной энергией, мажорным звучанием выразительных цветовых аккордов.
Выставка из собрания Мурманского областного краеведческого музея
Выставка ученицы выпускного класса Детской школы искусств им. А.С. Розанова (г. Кировск) Валерии Голотенко