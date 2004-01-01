Завен Петросович Аршакуни

В пространстве музея будет представлено живописное произведение «Март» (2005) из собрания музея.

Завен Петросович – советский и российский живописец, график, сценограф армянского происхождения. Член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года – Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Творчество Завена Аршакуни представляет собой целое явление в истории современного искусства. Работы Аршакуни привлекают внимание жизнерадостной энергией, мажорным звучанием выразительных цветовых аккордов.