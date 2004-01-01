Затерялось где-то северное лето
Выставка живописи и графики Галины Кондаковой
Выставка живописи и графики Галины Кондаковой
Кондакова Галина Владимировна, коренная мурманчанка, родилась в ноябре 1955 года. Она училась в Мурманске и получила высшее образование в Санкт-Петербургском университете технологии и дизайна.
33 года Галина Владимировна проработала инженером-технологом обувного и швейного производства, а затем была менеджером по продажам и кассиром. Она счастливая многодетная мама и бабушка, у которой уже 11 внуков.
Автор не имеет художественного образования, но любовь к родному Северу вдохновила её на творчество. Она решил попробовать себя в живописи, чтобы выразить свои эмоции и чувства на холсте, а также показать красоту и привлекательность нашего края.
Выставка «Затерялось где-то северное лето...» представляет 41 работу Галины Владимировны. Эта экспозиция посвящена самому любимому и ожидаемому времени года на Севере — лету. Оно дарит нам тепло, любовь, ласковый солнечный свет и незабываемые воспоминания. И художница виртуозно смогла запечатлеть всё это в своих произведениях.
Место проведения выставки: ул. Челюскинцев, 27.
Вход свободный. 0+.
Справки по телефонам - 8(8152) 56-02-64.
e-mail: exhall2015@yandex.ru
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