Кондакова Галина Владимировна, коренная мурманчанка, родилась в ноябре 1955 года. Она училась в Мурманске и получила высшее образование в Санкт-Петербургском университете технологии и дизайна.

33 года Галина Владимировна проработала инженером-технологом обувного и швейного производства, а затем была менеджером по продажам и кассиром. Она счастливая многодетная мама и бабушка, у которой уже 11 внуков.

Автор не имеет художественного образования, но любовь к родному Северу вдохновила её на творчество. Она решил попробовать себя в живописи, чтобы выразить свои эмоции и чувства на холсте, а также показать красоту и привлекательность нашего края.

Выставка «Затерялось где-то северное лето...» представляет 41 работу Галины Владимировны. Эта экспозиция посвящена самому любимому и ожидаемому времени года на Севере — лету. Оно дарит нам тепло, любовь, ласковый солнечный свет и незабываемые воспоминания. И художница виртуозно смогла запечатлеть всё это в своих произведениях.

Место проведения выставки: ул. Челюскинцев, 27.



