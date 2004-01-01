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Заповедные острова Кандалакшского залива

Видеоэкскурсия

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События: Экскурсии.

На Кольском полуострове находится множество уникальных природных мест, которые требуют особого бережного к себе отношения. Одно из таких мест – Кандалакшский заповедник.


Во время путешествия по заповедным островам Кандалакшского залива зритель познакомится с удивительным многообразием природы Севера России.


Экскурсию ведет Ирина Дмитриевна Андрианова - специалист по экологическому просвещению Кандалакшского природного заповедника.


Ролик подготовлен в рамках Всероссийского фестиваля «Дни заповедных территорий», который объединил библиотеки и особо охраняемые природные территории страны.

Приглашаем к просмотру видеоэкскурсии на YouTube канале библиотеки 16 июля в 13.00.

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