Заповедные острова Кандалакшского залива
Видеоэкскурсия
Видеоэкскурсия
На Кольском полуострове находится множество уникальных природных мест, которые требуют особого бережного к себе отношения. Одно из таких мест – Кандалакшский заповедник.
Во время путешествия по заповедным островам Кандалакшского залива зритель познакомится с удивительным многообразием природы Севера России.
Экскурсию ведет Ирина Дмитриевна Андрианова - специалист по экологическому просвещению Кандалакшского природного заповедника.
Ролик подготовлен в рамках Всероссийского фестиваля «Дни заповедных территорий», который объединил библиотеки и особо охраняемые природные территории страны.
Приглашаем к просмотру видеоэкскурсии на YouTube канале библиотеки 16 июля в 13.00.