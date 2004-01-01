Заповедные острова Кандалакшского залива

На Кольском полуострове находится множество уникальных природных мест, которые требуют особого бережного к себе отношения. Одно из таких мест – Кандалакшский заповедник.



Во время путешествия по заповедным островам Кандалакшского залива зритель познакомится с удивительным многообразием природы Севера России.



Экскурсию ведет Ирина Дмитриевна Андрианова - специалист по экологическому просвещению Кандалакшского природного заповедника.



Ролик подготовлен в рамках Всероссийского фестиваля «Дни заповедных территорий», который объединил библиотеки и особо охраняемые природные территории страны.

Приглашаем к просмотру видеоэкскурсии на YouTube канале библиотеки 16 июля в 13.00.