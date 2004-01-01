Заполярный АRT

Галерея «М» была основана художниками Игорем Клюшкиным, Александром Терещуком и Игорем Чайковским в октябре 1991 года. Она стала первой частной галереей в Заполярье. За это время сотрудниками галереи было проведено более 200 выставок не только в Апатитах, но и в других городах России. Галерея стремится показывать интересные и, подчас, необычные экспозиции. Члены объединения устраивают тематические выставки, посвященные различным событиям.

Это площадка, на которой зрители знакомились с произведениями современных российских и зарубежных художников. Начиная с первой выставки “Живопись времён переворота”, галерея стремилась показывать интересные и необычные экспозиции актуального и альтернативного искусства.

В экспозиции будут демонстрироваться произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.