Занимательно об изобретениях

Название книги Михаила Стародумова «Замечательные изобретения известных людей, авторство которых забыто» говорит само за себя. Знаете ли вы, кто изобрел давно привычный нам камуфляж? Чья светлая голова придумала для нас любимое цветное телевидение? Могли ли предположить, что винт простой современной мясорубки работает по принципу Архимеда? Ответы на эти и многие другие вопросы любознательные читатели найдут в этом издании.

В книге Тима Харфорда «50 изобретений, которые создали современную экономику» освещаются захватывающие подробности функционирования мировой экономики и рассказывается о том, как новые идеи меняют наш образ жизни. Эта книга для тех, кто интересуется историей и хочет понимать, как устроен наш мир.

Тим Скоренко в книге «Изобретено в СССР. История изобретательской мысли с 1917 по 1991 год» решает две задачи. Первая – объективно рассказать об изобретениях, сделанных нашими соотечественниками в советский период, не преуменьшая и не преувеличивая их заслуг. Вторая - показать изобретательство в СССР в контексте, объясняющем его особый путь. Издание развеивает многочисленные мифы, связанные с историей изобретательства.