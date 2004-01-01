Занимательно о медицине

Доктор Даниэль Офри в своей книге «Неидеальная медицина: кто виноват, когда в больнице что-то идет не так» описывает случаи врачебных ошибок и анализирует их. Доктор Офри считает, что рядовые врачи и пациенты в силах снизить риск неблагоприятного развития событий в больницах. В книге вы найдете конкретные советы, как можно это сделать.

Книга Томаса Морриса «Безумная медицина» - это коллекция исторических курьезов, ставивших в тупик врачей со всего мира. От Голландии XVII века до царской России, от сельской Канады до китобойного судна в Тихом океане люди совершали глупости, причиняли себе вред, а врачам приходилось все это расхлебывать. Эта книга проведет читателя по самым забавным, странным и удивительным уголкам медицинской истории, благодаря которой современные врачи имеют возможность лечить многие заболевания.

Петр Талантов - автор книги «0,05. Доказательная медицина от магии до поисков бессмертия», врач и маркетолог, член Общества специалистов доказательной медицины и Комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований. Его книга отвечает на вопросы, важные для каждого: откуда мы знаем, помогает ли лекарство и не причиняет ли оно больше вреда, чем пользы; что такое доказательная медицина и какой еще она бывает. Это честный рассказ о том, как работают современные медицина, фармакология и медицинский маркетинг, как возникли распространенные мифы и заблуждения.