Занимательно о физике

Выставка посвящена физике. На выставке представлены книги, которые помогут убедиться, что физика – это не только скучные формулы и задачи.

«Физика на каждом шагу» Якова Перельмана – одно из лучших классических пособий по физике. Занимательные рассказы, поучительные опыты, интересные факты научат любознательного читателя замечать простейшие физические явления и понимать их природу.

«Дао физики» Фритьофа Капры – культовая книга о параллелях между физикой и восточной философией. За 30 лет она распространилась по миру миллионными тиражами, была переведена практически на все европейские и азиатские языки, а в начале 1990-х годов нашла своего читателя в России. Издание будет полезно физикам, интересующимся восточной философией, лирикам, интересующимся физикой, всем, кто любит искать взаимосвязи между явлениями и интересуется устройством мира.

В книге Вольфганга Реслера «Физика, рассказанная на ночь» вы не найдете ни одной формулы, но узнаете о великих физических идеях и людях, которые стоят за ними: от Ньютона и Галилея до Эйнштейна и Шрёдингера; от истоков науки до проблем времени и пространства; от открытия атома до принципов квантовой механики; от наблюдений за звездным небом до фундаментальных идей современной астрономии и космологии