Приглашаем 1, 9, 22, 30 июня в 17:00 в отдел музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» (здание филармонии, 2 этаж) на арт-медиацию «Закончится ли искусство?» 16+

Приходя в музей, как правило, мы смотрим и слушаем — что говорит экскурсовод, что написано в экспликации или на этикетке, обращаемся к интернет-статьям, и все для того, чтобы понять — что же все это значит? Но иногда так хочется поделиться опытом и воспоминаниями!

Если хотите познакомиться с искусством в формате обсуждения, готовы делиться своими эмоциями и вам интересно мнение других на ту или иную тему — идите на арт-медиацию!



Арт-медиация — это общение, доверительный диалог, в котором участники обмениваются взглядами и мыслями благодаря искусству.

На арт-медиации «Закончится ли искусство?» по выставке «Санкт-Петербургская Академия современного искусства Бессмертных отмечает юбилей». К 30-летию создания Академии. Из собрания музея мы побеседуем о том, что называют «современным» или «актуальным» искусством – какое оно для вас? Как мы его воспринимаем? Какие смыслы современное искусство передает современному человеку? На эти и другие вопросы мы попробуем ответить вместе.



Ведущая — Александра Голубьевская, специалист по просветительской деятельности.

Стоимость – 300 рублей

Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплатить мероприятие "Пушкинской картой" (только онлайн-покупка)

Группа не более 10 человек



Проведение медиации также возможно до 30 июня 2024 года по договоренности в рабочее время музея.