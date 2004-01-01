За то, что был любим
Музыкально-поэтическая программа
Музыкально-поэтическая программа
Областная научная библиотека приглашает мурманчан на встречу с гостями из Череповца.
В основе музыкально - поэтической программы «За то, что был любим» лежат стихи и песни на стихи Николая Колычева и Павла Широглазова.
Программа построена в форме своеобразного поэтического диалога двух русских поэтов близких по духу и поэтическому мироощущению.
Павел Широглазов - поэт, член Союза писателей России, член Российского фольклорного союза, сотрудник литературного музея Николая Рубцова, руководит бродячим фольклорным театром кукол «Етишкина жизнь».
Поэт много странствует по стране: проводит литературные вечера, спектакли, музыкально-поэтические концерты. Павел - автор двух поэтических книг, участник нескольких музыкальных проектов. На его стихи разными композиторами написано более 100 песен.
В программе примет участие Светлана Сиротина - композитор и автор -исполнитель в жанре «русский фолк». Светлана – частый гость фестивалей православной культуры и авторской песни.
Музыкально – поэтическая встреча состоится в рамках Первых областных чтений «Колычевская осень».