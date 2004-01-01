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За семью печатями, или Посторонним вход разрешён

Экскурсия по книгохранению

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События: Экскурсии.

Уникальная возможность пройти в святая святых Мурманской областной научной библиотеки — книгохранение. Место, обычно скрытое от посторонних глаз, где собраны более миллиона различных томов и изданий, в особых условиях хранятся древние фолианты, наполненные тайнами, легендами и загадками прошлого, классика и новинки литературы, комиксы и раритетные виниловые пластинки. Мурманская областная научная библиотека приглашает всех желающих посетить экскурсию по книжным лабиринтам!

Областная научная библиотека
25 августа
16:00
22 сентября
16:00
20 октября
16:00
24 ноября
16:00
22 декабря
16:00

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