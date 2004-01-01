За семью печатями, или Посторонним вход разрешён

Уникальная возможность пройти в святая святых Мурманской областной научной библиотеки — книгохранение. Место, обычно скрытое от посторонних глаз, где собраны более миллиона различных томов и изданий, в особых условиях хранятся древние фолианты, наполненные тайнами, легендами и загадками прошлого, классика и новинки литературы, комиксы и раритетные виниловые пластинки. Мурманская областная научная библиотека приглашает всех желающих посетить экскурсию по книжным лабиринтам!