1 мая 2008 года в МБУК "Центр досуга молодёжи" города Североморска был организован кружок декоративно-прикладного творчества людей с ОВЗ «Радуга", с целью объединить их для реализации своих творческих способностей и привлечь к активному участию в социо-культурной жизни города, способствуя при этом их реабилитации и социальной адаптации.

В этом творческом объединении занимается 19 человек разного возраста.

За время работы кружка было организовано множество выставок как в городе Североморске, так и по Мурманской области.

Участники коллектива являются призёрами международных, региональных, областных и городских фестивалей и конкурсов.

В экспозицию выставки «За гранью возможного» вошли как индивидуальные, так и коллективные работы, выполненные в различных техниках: моделирование, модульное оригами, мягкая игрушка и многое другое.

Место проведения: ул. Октябрьская, д.22, зал №2.