За гранью возможного
Выставка участников кружка декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга» МБУК "ЦДМ" г. Североморск.
Выставка участников кружка декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «Радуга» МБУК "ЦДМ" г. Североморск.
1 мая 2008 года в МБУК "Центр досуга молодёжи" города Североморска был организован кружок декоративно-прикладного творчества людей с ОВЗ «Радуга", с целью объединить их для реализации своих творческих способностей и привлечь к активному участию в социо-культурной жизни города, способствуя при этом их реабилитации и социальной адаптации.
В этом творческом объединении занимается 19 человек разного возраста.
За время работы кружка было организовано множество выставок как в городе Североморске, так и по Мурманской области.
Участники коллектива являются призёрами международных, региональных, областных и городских фестивалей и конкурсов.
В экспозицию выставки «За гранью возможного» вошли как индивидуальные, так и коллективные работы, выполненные в различных техниках: моделирование, модульное оригами, мягкая игрушка и многое другое.
Место проведения: ул. Октябрьская, д.22, зал №2.
Вход свободный.
Фотовыставка памятных монет и медалей, посвященных событиям и памятным датам Великой Отечественной войны
Выставка, приуроченная к празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.