Уютное настроение с ватными историями

Екатерина Владимировна Афонина - замечательный мастер, член Народного самодеятельного коллектива «Природа и творчество» Дома ремесел.



Занималась точечной росписью, квиллингом, декупажем и вот, наконец, нашла свое призвание – изготовление игрушек из ваты. Первым мягким творением стал кот, а затем родилась серия анималистических работ с северным акцентом. Автор стремится точно воссоздать природную окраску и пропорции животных – это удивительно кропотливая работа, ведь размер каждой фигурки составляет, как правило, не более 10 см.



На творческие идеи мастера вдохновляет радость, эстетическое удовольствие, которые испытывают люди, познакомившись с ее работами.



Приглашаем познакомиться с творчеством Екатерины Афониной!