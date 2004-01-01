Ёлочный старик

Хотите окунуться в атмосферу праздника и вспомнить волшебные моменты своего детства? Тогда вам обязательно стоит посетить уникальную выставку винтажных и антикварных ёлочных игрушек!

В экспозиции будут представлены около 60 работ, выполненных из различных материалов, таких как вата, папье-маше и фарфор. Потрясающие изделия, которые пронесут вас сквозь время и помогут окунуться в замечательный новогодний и сказочный мир.

Здесь каждый посетитель сможет вспомнить незабываемые моменты своего детства и проникнуться атмосферой волшебства. Вы сможете насладиться прекрасными дизайнами и уникальными деталями каждой игрушки.