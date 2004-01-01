Цветы – самое скромное и доступное украшение нашего жилища. Даже маленький букетик цветов придает комнате праздничный вид, создает приподнятое настроение. К великому сожалению, живые цветы недолговечны. Но люди могут творить чудеса. Они научились создавать искусственные цветы, подражая самой природе. Это настоящее искусство со своими строгими правилами и законами, которые позволяют добиваться максимального сходства, раскрывать природную красоту каждого цветка, подчеркивая его характерные детали и особенности.

Когда и где появились первые искусственные цветы, каковы символы цветов, особо почитаемые цветы в культуре разных народов?

Обо всем вы узнаете, посетив мероприятие «Язык цветов».

В завершение встречи вы создадите свой маленький цветочный шедевр.