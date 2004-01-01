В апреле в Мурманске и Апатитах (Россия) и Финснесе (Норвегия) при поддержке грантовой программы ПОРА пройдет Международный волонтерский лагерь «Я знаю». Лагерь организован для тех ребят, кто хочет стать волонтёром или уже занимается этой деятельностью и хотел бы научиться работать с вопросами профилактики онкологических заболеваний.



10 апреля в Мурманске на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки и 17 апреля в Апатитах, на базе «Молодежного социального центра», специалисты Мурманского отделения ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» встретятся с волонтерами. Они расскажут о том, как можно работать с профилактикой онкологических заболеваний в молодежной среде, как проводить профилактические кампании так, чтобы они были не только информационными, но и интересными.



Программа волонтерского лагеря включает беседу о том, что такое онкологическое заболевание и почему оно является всего лишь заболеванием, а ни в коем случае не приговором. Участники встреч поговорят о мифах об онкологии, о поддержании здорового образа жизни и, конечно, о вдохновении. Ведь если его нет, то и желания заботиться о себе, своем здоровье и здоровье близких не будет.



«В ходе нашей кампании мы побеседуем с волонтерами из Норвегии, а также с руководителем Ассоциации женщин, переживших рак груди в городе Финснес (Норвегия). Мы сможем пообщаться с Екатериной Ефремовой – актрисой Мурманского областного театра кукол и музыкантом Мурманской областной филармонии. И самое главное, мы встретимся с единомышленниками, со всеми теми, для кого «волонтерство» — это не просто слово, а образ жизни» - рассказывает координатор Мурманского регионального отделения Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй" Ирина Иванова.



Если вы хотите принять участие, пожалуйста, напишите письмо с парой слов о себе на contact@porarctic.ru.