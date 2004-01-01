Я знак бессмертия себе воздвигнул

Михаил Васильевич Ломоносов – великий русский ученый-энциклопедист, естествоиспытатель и филолог, поэт и художник, философ. В ноября исполняется 310 лет со дня его рождения. На выставке представлены книги и журналы о русском ученом. Среди них монография «Ломоносов и Арктика» Виктора Перевалова, где напечатаны комментированные тексты сочинений Ломоносова по вопросам географии северных полярных стран и арктического мореплавания. Кроме этого, в ней впервые опубликованы архивные материалы, связанные с данной темой: личные записки ученого и документы о его трудах по снаряжению полярных экспедиций. Ведь в числе научных проблем, интересовавших ученого, крупное место занимали вопросы возможности мореплавания по Северному морскому пути.

Сборник «Новое о Ломоносове» под редакцией Симона Илизарова, содержит новые материалы и исследования о великом ученом. О художественном творчестве Ломоносова как рисовальщика и живописца рассказывает книга-альбом доктора искусствоведения Авраама Кагановича «Полтавская баталия: мозаика М. В. Ломоносова».

Как мини-энциклопедию можно рассматривать путеводитель «Ломоносов – самородок русской земли», в которой он представлен человеком разных дарований: талантливый физик и химик, астроном и геолог, мастер приборостроения, географ, историк, поэт. И как тут не вспомнить слова Пушкина - «Ломоносов был великий человек. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

На выставке так же представлены интересные статьи из журналов, посвященные величайшей фигуре русской науки.

Выставка снабжена викториной, на которой вы сможете проверить свои знания.